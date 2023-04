Wiedersehen mit der einstigen Urlaubsliebe

2003 hat Karin im Ägypten-Urlaub den einheimischen Beshoy kennen- gelernt und sich verliebt. Jetzt haben sich die beiden wiedergetroffen.

Karin hat ihre Urlaubsliebe Beshoy, den sie vor 20 Jahren in ihrem ersten Ägypten-Urlaub kennengelernt hatte, im März wiedergesehen.

"Was ist aus dir geworden? Wie lebst du? Hast du die Familie gegründet, die du dir immer gewünscht hast?" Das waren die Fragen, die der heute 47-jährige Beshoy nach all den Jahren zuerst beantworten musste, als er im März in Ägypten auf seine einstige Urlaubsliebe Karin, heute 44, traf. "Er hat mich schon seit Jahren auf Facebook gesucht, hat er gesagt. Ich habe mich dort aber erst vor Kurzem angemeldet. Er hat erzählt, dass er wieder einmal meinen Namen im ...