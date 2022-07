Zum letzten Mal Schulschluss: Mister Schnöll und der schönste Beruf der Welt

Sepp Schnöll aus Kuchl ist seit 1978 mit Leib und Seele Lehrer. Der Freitag war für ihn ein besonderer letzter Schultag: Er geht nun in Pension.

"Hello, Mister Schnöll!", rufen in Kuchl Alt und Jung, wenn sie Sepp Schnöll sehen. "In Kuchl kennen mich vermutlich alle." Kein Wunder, wenn einer seit 31 Jahren in seiner Heimatgemeinde als Lehrer arbeitet. Niemand duckt sich, wenn Schnöll vorbeispaziert, niemand geht ihm aus dem Weg, niemand hat alte Rechnungen mit ihm zu begleichen wegen einer schlechten Beurteilung oder dergleichen irgendwann mal in der Mittelschulzeit. "Ich denke, ich bin allen meinen Schülern und ihren Eltern immer sehr wertschätzend begegnet. Und das ...