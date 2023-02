Zweimal lebenslange Haft im Wiener Terrorprozess: "Die Bedrohungslage hat sich nicht geändert"

Weitere zwei von sechs Angeklagten erhielten 19 bzw. 20 Jahre, die beiden anderen wurden freigesprochen. Ein Experte geht davon aus, dass es in Österreich nach wie vor Hunderte radikale Islamisten gibt.

Die gerichtliche Aufarbeitung des Terroranschlags von Wien ist abgeschlossen. Sechs Männer, die dem Attentäter Kujtim F. (20), der bei dem Anschlag am 2. November 2020 ums Leben kam, geholfen haben, standen am Donnerstag vor dem Richter. Die Urteile fielen drastisch aus: Zwei der Angeklagten wurden zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt, zwei weitere Beschuldigte zu 19 bzw. 20 Jahren Gefängnis. In zwei Fällen entschied das Schwurgericht jeweils auf Freispruch. Die beiden Männer fassten jedoch wegen Mitgliedschaft in der radikal-islamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" ...