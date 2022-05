"Alexa lauscht mehrmals pro Stunde"

Anastassia Lauterbach will IT-Stunden in Volksschulen, sieht künstliche Intelligenz als Jobmotor und erklärt, warum Angst davor unangebracht ist.

Digitalisierungsexpertin Anastassia Lauterbach war Managerin bei McKinsey, Daimler, der Deutschen Telekom und Qualcomm. Sie sitzt in einigen Aufsichtsräten; lehrt am MCI in Innsbruck und ist Professorin für Künstliche Intelligenz (KI). Dass KI unser Leben bereits verändert hat - über Algorithmen, die etwa Banken, Handys oder Pkw-Assistenzsysteme verwenden - ist für sie klar: "Fast 100 Prozent der Österreicher nutzen KI täglich. Aber viele wissen es gar nicht." So sei etwa Apples Sprachassistenz-System Siri weit mehr als ein reiner Helfer im Alltag, ...