AstraZeneca-Chefin: "Nicht voreilig Rückschlüsse ziehen"

Ein Gespräch über den Wirbel um den AstraZeneca-Impfstoff und wie der Konzern wieder Vertrauen schaffen will.

Hatten Sie in den vergangenen Tagen das Gefühl, AstraZeneca werde zu Unrecht an den Pranger gestellt? Sarah Walters: Es war wichtig und richtig, die thromboembolischen Ereignisse, die in manchen Ländern aufgetreten sind, genauer zu beleuchten. Ich bin dankbar für die sorgfältige Untersuchung der EMA (Europäische Arzneimittel-Agentur, Anm.). Die Sicherheit der Menschen sollte an erster Stelle stehen. Wir waren aber immer sehr zuversichtlich. Wir hatten in unseren klinischen Daten und durch die Erkenntnisse der bisher geimpften Personen gesehen, dass das Vakzin ...