AstraZeneca löst auch heftige politische Reaktionen aus

Dänemark, Norwegen und Island setzen Impfkampagnen mit AstraZeneca aus. Der Grund: Komplikationen durch Blutgerinnsel. Die EMA reagiert beschwichtigend, Österreich spricht sich klar für die Verwendung des Impfstoffs aus.

Es wird nicht ruhig um den schwedisch-britischen Coronaimpfstoff von AstraZeneca. Am Donnerstag gab Dänemark bekannt, dass für eine Dauer von 14 Tagen niemand mehr mit dem Vakzin geimpft werden soll. Grund dafür seien Berichte zu schweren Fällen von Blutgerinnseln bei Personen, die mit dem Mittel geimpft worden seien. Einer dieser Berichte bezieht sich auf einen Todesfall in Dänemark. Am Donnerstagnachmittag zogen auch Norwegen und Island nach: Die Länder wollen Impfungen mit AstraZeneca bis auf Weiteres aussetzen.

In Österreich ...