CO2-Ausstoß: Keine der Verkehrsmaßnahmen zur Reduktion hat gewirkt

Eine neue Studie zum Klimaschutz im Verkehrsbereich zeigt: Die meisten EU-Staaten waren viel aktiver als Österreich. Hohe Spritpreise plus Anreize für saubere Autos seien hier das beste Rezept, sagt einer der Autoren.

Der Tiroler Moritz Schwarz ist Klimaökonom an der Uni Oxford und forscht dort am Institut für neues ökonomisches Denken. Er hat gemeinsam mit Experten des Berliner MCC (Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change) und mit dem in Kanada tätigen österreichischen Professor Felix Pretis eine Studie verfasst. Sie vergleicht die Emissionen des Straßenverkehrs von 1995 bis 2018 in 15 Ländern (EU plus Großbritannien). Gesucht wurde mittels künstlicher Intelligenz nach "Emissionsbrüchen", die nicht Folge der Wirtschaftslage sind. Sie wurden ...