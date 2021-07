Corona: Lambda-Variante erreicht Europa

Die aus Lateinamerika stammende Virusvariante ist erstmals in Spanien identifiziert worden. Dort steigen die Coronazahlen wieder rasant an - vor allem Urlaubsregionen sind betroffen.

Erstmals wurde die Lambda-Variante des Coronavirus im August 2020 in Peru nachgewiesen - nun ist die unter besonderer Beobachtung der Weltgesundheitsorganisation stehende Virusversion in Europa angekommen. In der nordwestspanischen Region Kantabrien bestätigten die Gesundheitsbehörden, dass mehrere Infektionen von Lambda verursacht wurden. Es werden noch rund 200 weitere Fälle untersucht, hinter denen vermutlich ebenfalls die neue Variante steckt. Der Infektionsherd sei eine Diskothek gewesen. Es ist das erste Mal, dass Lambda in Europa bestätigt wurde. Die Variante könnte eventuell noch ansteckender ...