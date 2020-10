Coronakrise: Geht nun alles wieder von vorn los?

Zwei Experten bewerten die Entwicklung der Pandemie.

Eine ganze Gemeinde in Quarantäne, Einschränkungen bei Begräbnissen, Homeschooling: Die zahlreichen Coronamaßnahmen, die am Donnerstag vor allem für das Bundesland Salzburg beschlossen wurden, kamen für viele wohl unerwartet - oder zumindest unerwartet schnell. Wissenschafter wie Statistiker scheinen von der Entwicklung der Pandemie weit weniger überrascht zu sein. "Das haben wir seit Sommer kommen sehen", sagt Niki Popper. Der Mathematiker und Simulationsexperte an der Technischen Universität Wien begleitet die Pandemie sei Beginn mit Hochrechnungen und Computermodellen. "Wenn Sie so wollen, sind ...