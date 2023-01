Experten: "Das Ende der Coronamaßnahmen ist nicht nachvollziehbar"

Die Politik will die Coronamaßnahmen bis zum Sommer abschaffen. Warum Fachleute diesen Schritt für verfrüht halten.

Nach fast drei Jahren soll es nun so weit sein: Am Wochenende kündigte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) an, die Pandemie auf juristischer Ebene zu Grabe zu tragen. Bis zum Sommer soll Covid-19 keine meldepflichtige Krankheit mehr sein. "Die Lage lässt es zu", sagte auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Ein SN-Rundruf zeigt jedoch, dass Experten das anders sehen.

Nach wie vor gebe es eine Grippewelle, RS-Fälle (Respiratorisches Synzytial-Virus) und Coronaerkrankungen, gibt Virologe Norbert Nowotny von der VetMedUni Wien zu ...