"Das Hörgerät muss zum Menschen passen"

Primararzt Gerd Rasp erklärt, ab wann es sinnvoll ist, sich ein Hörgerät zu besorgen - und worauf es beim Kauf ankommt.

1,6 bis 1,75 Millionen Menschen in Österreich sind schwerhörig. Rund 220.000 Menschen über 65 leiden an höhergradigem Hörverlust, der mit einem Hörgerät nicht mehr ausgeglichen werden kann. Sehr viele Betroffene nehmen aber keine Hilfe in Anspruch, was zu Isolation, Depressionen und Demenz führen kann, sagen Hals-Nasen-Ohren-Fachärzte. Der Salzburger Primar Gerd Rasp erläutert, woran man selbst merkt, dass es Zeit für ein Hörgerät ist.

Warum ist es für viele Menschen ein Tabu, über ihre Hörschwäche zu reden? Rasp: Ich ...