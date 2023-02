Demenz vorbeugen, erkennen und lindern

Von Topflappen bis Olivenöl: Experten geben Tipps im Umgang mit Demenz - und auch, wie man dieser vorbeugt.

Ludwig Aigner beschäftigt das Thema Demenz nicht nur beruflich. Auch in seinem Privatleben ist der Forscher schier täglich damit konfrontiert: Seine Mutter leidet an der Erkrankung. "Seit fünf Jahren erzählt sie mir, dass unser Ort einen neuen Bürgermeister hat. Am Anfang habe ich dagegen argumentiert. Irgendwann habe ich kapiert, dass es besser ist, wenn ich sie in dem Glauben lasse."

Bis zu 150.000 Menschen in Österreich leben mit einer Form von Demenz. Und nicht nur die Betroffenen leiden ...