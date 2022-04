Demokratiebildung: Wie 50 Seiten Lust auf Mitsprache machen

Während es mit dem Demokratieverständnis junger Leute teils rasant abwärtsgeht, steuern Salzburger Forscher dagegen.

Es liegt digital und analog auf, ist etwa 50 Seiten stark und in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Polnisch zu lesen: Das Methodenhandbuch soll all jene unterstützen, die mit jungen Leuten zu tun haben. "Wir von der Fachhochschule Salzburg haben die Sozial- und Jugendarbeit im Blick. Doch zur Zielgruppe gehören Lehrer, Vereine und alle, die mit Bildung zu tun haben. Also auch unsere eigenen Studierenden", sagt FH-Professor Markus Pausch. Er leitete das Projektkonsortium und erklärt, warum so viele junge ...