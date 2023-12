Die gängigsten Mythen zum Klimawandel im Faktencheck

Sogar der Präsident der COP28 in Dubai zieht in Zweifel, dass ein Öl-Ausstieg wichtig ist, um den Klimawandel zu bremsen. Die SN tragen zu den wichtigsten Fragen die Fakten zusammen.

Bei der UNO-Klimakonferenz COP28 in Dubai gibt es Wirbel um den Vorsitzenden Al Jaber: Er soll Recherchen des britischen "Guardian" und des "Centre for Climate Reporting" zufolge im November in einer Videoschaltung gesagt haben, es gebe "keine Wissenschaft", die belege, ...