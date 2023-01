Ehemaliges Pflegekind erzählt: "Des woa scho a bissl a brutalare Zeit"

Wie haben Kinder, die in Kinderdörfern, bei Pflegefamilien oder in betreuten Wohngemeinschaften aufgewachsen sind, ihr Leben gemeistert? Zwei Pädagoginnen haben dazu geforscht - und sehen auch heute noch Verbesserungsbedarf.

Viele schwere Schicksale und gebrochene Biografien - aufgrund von Gewalt, fehlender Zuwendung, Beziehungsabbrüchen und Missbrauch - teils auch in den Einrichtungen. Darauf stießen Birgit Bütow und Melanie Holztrattner bei ihren Interviews mit 32 ehemals fremduntergebrachten Kindern. "Des woa scho a bissl a brutalare Zeit." So beschreibt etwa ein früheres Pflegekind das Leben in der Pflegefamilie. Anhand der Gespräche mit Betroffenen aus Salzburg und der Steiermark haben sich Bütow und Holztrattner, Professorin bzw. Dissertantin am Fachbereich Erziehungswissenschaft der Uni Salzburg, angesehen, ...