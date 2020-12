Ein Impfproband berichtet: So wird der Coronaimpfstoff getestet

Heuer wurden und werden weltweit noch Impfstoffe gegen das Coronavirus zugelassen. Möglich machen das Probanden wie Michael Dihlmann.

Um möglichst schnell eine Impfung gegen das Coronavirus zu entwickeln, laufen Studien dazu auf Hochtouren. Diese Impfstoffe werden in ihren Testphasen an freiwilligen Probanden getestet. Michael Dihlmann ist einer von ihnen. Der 55-Jährige frühere Kreativbrauer in Salzburg nimmt an Phase eins der Studie des Tübinger Biotech-Unternehmens Curevac teil. Er habe im Radio von der Studie gehört, erzählte er den SN. Da er derzeit in der Nähe von Tübingen wohne, habe er sich entschieden, daran teilzunehmen. Von den Bewerbern wurden für ...