Die Entscheidung zum Impfen hängt auch vom Gesundheitszustand ab. Entscheidungshilfen gibt der Mikrobiologe und Impfexperte Reinhard Würzner von der Medizinischen Universität Innsbruck.

SN: Wie gesund muss man beim Impfen sein? Diese Frage wird oft als Lappalie abgetan.Reinhard Würzner: Das mit der Lappalie kann man so oder so verstehen. Einige kommen krank zu einer Impfung, weil sie glauben, es sei eine Lappalie. Aber wenn man zum Impfen geht, sollte man nicht krank sein. Das heißt aber nicht, dass man sich dann nicht impfen lassen kann, wenn man einen Husten oder Schnupfen hat. Die Entscheidung zum Impfen kann man sehr gut an der Körpertemperatur ...