Robert Schwarz ist jener Mensch, der am längsten nahe dem Südpol gelebt hat. Er hat erforscht, wie unser Universum entstand.

Speziell die langen Nächte in der Antarktis haben Robert Schwarz fasziniert, wie er sagt, „alleine schon wegen der Polarlichter. Es war schade, wenn die Sonne wieder kam.“

Robert Schwarz hat von 1996 bis 2019 den Großteil seiner Lebenszeit in einer Forschungsstation nahe dem geografischen Südpol zugebracht.

Robert Schwarz hält gleich zwei Weltrekorde: Er ist jener Mensch, der mit in Summe fast 15 Jahren die längste Zeit in nächster Nähe des Südpols zugebracht hat - konkret in der US-amerikanischen Amundsen-Scott-Forschungsstation, die nur wenige Hundert Meter vom geografischen ...