Erin Brockovich: "Das wird Tesla nicht mehr passieren"

Die seit dem gleichnamigen Hollywood-Film weltbekannte Umweltschutz-Ikone Erin Brockovich fordert Aktivismus ein. Bei Themen wie Trump, E-Autos oder Atomkraft bleibt sie aber vage.

"Hi. I'm Erin. Not Julia." Mit ihren ersten Worten in Wien macht Erin Brockovich sofort klar, dass sie eine eigenständige Persönlichkeit ist. Und, dass sie sich von Steven Soderberghs Hollywood-Film über sie aus dem Jahr 2000, der Hauptdarstellerin Julia Roberts einen Oscar einbrachte, emanzipiert hat.

Dennoch ist die nun 62-Jährige dadurch ein weltweit bekanntes Aushängeschild in Sachen Umwelt- und Klimaschutz geworden: Die damals dreifache alleinerziehende Mutter und ehemalige Schönheitskönigin heuerte 1991 als Gehilfin in einer kleinen kalifornischen Anwaltskanzlei ...