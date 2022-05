Essstörungen nehmen in der Pandemie zu: Wenn der Hunger nach Kontrolle wächst

Essstörungen häufen sich, insbesondere bei Jugendlichen. Dabei geht es bei Erkrankungen wie Magersucht oder dem sogenannten Binge-Eating oft gar nicht primär ums Essen.

In ihrem großen, aufgeblasenen Ballon hüftabwärts steht Valerie auf der Bühne, umgeben von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern. Sie lachen und spotten über sie und ihren Körper. Die Hauptdarstellerin versucht sich zu wehren, will sich rechtfertigen und die Situation erklären, aber die jungen Menschen um sie herum geben ihr keine Chance dazu. Aus deren Worten werden Gedanken und aus Valeries Gedanken entspringt eine schlanke, schöne Frau, die auf die Bühne tritt: Ana. Anas Name kommt nicht von ungefähr. Er ist an ...