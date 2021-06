"Extremstes Wetterereignis, das es gibt" - wie Tornados entstehen

Tornados kommen auch in Österreich bis zu vier Mal pro Jahr vor. Ob das Wetterereignis vom Klimawandel begünstigt wird, ist wissenschaftlich noch nicht eindeutig belegt.

Tornados sind kleinräumige Wirbelstürme, die bei großen Temperaturunterschieden entstehen. Unter einer Gewitterwolke steigt dabei Warmluft spiralförmig nach oben. Die Drehbewegungen werden immer schneller, bis irgendwann an der Unterseite der Wolke durch Wasserdampf eine Art Schlauch sichtbar wird, der zur Erde führt. "Tornados sind das extremste Wetterereignis, das es gibt", sagt Georg Pistotnik, Klimaforscher bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

In der Regel erreichen Tornados Windgeschwindigkeiten von 120 Stundenkilometern, im Extremfall können sie ein Tempo von mehreren hundert Stundenkilometern erreichen. Die Wirbelstürme entstehen oft sekundenschnell. Deshalb sind sie auch so schwer voraussagbar. "Sie sind so flüchtig, dass sie mit den Möglichkeiten unserer Wetterstationen kaum erfassbar sind", sagt Experte Pistotnik.

Ob Tornados durch den Klimawandel häufiger vorkommen, ist wissenschaftlich nicht eindeutig belegt. Damit ein Tornado entsteht, braucht es ganz bestimmte Voraussetzungen. Nur ein Bruchteil der gewitterfördernden Wetterlagen kämen dafür in Frage, sagt der ZAMG-Experte. "Es ist von Jahr zu Jahr so schwankend, sodass jeglicher Trend unkenntlich gemacht wird."

Die Wirbelstürme treten eher in flachen Regionen auf, da sie ein ungestörtes Einströmen benötigen. In Europa sind sie in der norditalienischen Poebene am weitesten verbreitet, gefolgt von Frankreich, den Benelux-Ländern und dem Nordwesten Deutschlands. Dahinter folgen Gebiete über dem Meer in der Küstenebene. In Österreich ist vor allem der Osten gefährdet.

Durchschnittlich vier Mal pro Jahr treten laut ZAMG auch hierzulande Tornados auf. Die meisten von ihnen sind schwach und werden kaum bemerkt. Heuer wurde ein kurzlebiger Tornado in Niederösterreich dokumentiert.