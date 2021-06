Tornados sind auch in Österreich häufig

Vier bis zehn pro Jahr sollen es sein - der schlimmste fegte 1916 über Wiener Neustadt. Damals gab es 32 Tote und 300 Verletzte, bei Windgeschwindigkeiten bis 300 km/h.

Der 10. Juli 1916 soll ein sonniger, aber schwüler Tag gewesen sein. Österreich-Ungarn befand sich im Todeskampf des Ersten Weltkriegs, doch im Herzen der Monarchie gingen die Menschen ihren Alltagsgeschäften nach. So auch in Wiener Neustadt, als sich zwischen Dreistetten und Bad Fischau ein riesiges Unwetter zusammenbraute. "Superzelle" würde man heute dazu sagen. Langsam begann der Wolkentrichter zu rotieren, angetrieben von unterschiedlichen Windrichtungen in den einzelnen Höhenlagen. Gegen 16.30 Uhr beobachteten die Bauern und Dörfler der Gegend eine Windhose, die ...