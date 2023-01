Falsches Lächeln wird trotz Maske erkannt

Ein Team von Salzburger Psychologen hat erforscht, wie gut oder schlecht wir Emotionen auch unter Gesichtsmasken erkennen können.

Sei es in Spitälern, Seniorenheimen oder der Wiener U-Bahn: Gesichtsmasken sind pandemiebedingt immer noch teils vorgeschrieben - und haben unser soziales Leben in den vergangenen drei Jahren massiv beeinflusst. Wie sich die Wahrnehmung von Mimik und Emotionen unter der Maske verändert hat, haben nun fünf Psychologen der Uni Salzburg im Zuge einer Studie untersucht. Sie wurde Ende Dezember in der angesehenen Schweizer Fachzeitschrift "Frontiers in Psychology" publiziert.

Das Team um Erstautor Michael Leitner, der mittlerweile als Forschungskoordinator an ...