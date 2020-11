Genesen, aber immer noch nicht fit: Was man über die Langzeitfolgen von Corona weiß

Auch Monate nach einer Infektion klagen einige über Atembeschwerden oder Müdigkeit. Was man über Langzeitfolgen von Corona weiß.

Von einer Sekunde auf die andere geht ihr die Kraft aus. Das Kaffeehäferl wird zu schwer. Die Stufen in die Wohnung im dritten Stock scheinen endlos. Bei der 31-jährigen Andrea wurde Anfang Oktober Covid-19 festgestellt. Den Verlauf beschreibt sie als mild - Fieber, Husten, Kopfweh sowie Geruchs- und Geschmacksverlust dominierten. Aber: "Ich war absolut kraftlos und so fühle ich mich heute oft immer noch", sagt sie acht Wochen später. Damit ist die Steirerin, die in Salzburg wohnt, nicht allein. Mediziner ...