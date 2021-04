Helfen Antikörper gegen Migräne?

Migräne wird häufig als Kopfschmerz abgetan und bleibt daher oft unerkannt. Aber jeder vierte Österreicher leidet darunter, die Auswirkungen auf die Lebensqualität sind beträchtlich. In der Therapie setzt man auch auf monoklonale Antikörper.

Die Reize prasseln ungebremst auf den Leidenden ein: Bei einer Migräneattacke treten starke pulsierende Kopfschmerzen meist in Verbindung mit Beschwerden wie Licht-, Lärm- oder Geruchsempfindlichkeit, Übelkeit und Erbrechen auf. Migräne ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen. Etwa jeder Vierte in Österreich leidet darunter. Aber "oft wird eine Migräne nicht richtig diagnostiziert", sagt Eugen Trinka, Vorstand der Universitätsklinik für Neurologie, neurologische Intensivmedizin und Neurorehabilitation an der Christian-Doppler-Klinik.

Die Diagnose ist auch nicht immer eindeutig, weil Migräne oft mit anderen ...