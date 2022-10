Ischias und mehr: Was man gegen Rückenschmerzen tun kann

Ein Experte gibt Tipps für Beschwerden um Rücken, Hüfte, Beine. Bewegung sei freilich wichtig - aber auch zwei andere Faktoren.

Rückenschmerzen sind das Volksleiden Nummer eins. Diese Annahme hält sich seit Jahren. Doch ist das wirklich so? Dem wollten die Marktforscher von Marketagent Anfang dieses Jahres auf den Grund gehen. Also befragten sie 186.000 Personen aus 75 Ländern - und stellten einen klaren Trend fest: Allein in Österreich gaben 82 Prozent der Befragten an, zumindest mehrmals pro Jahr an Rückenbeschwerden zu leiden. 22,7 Prozent, also knapp ein Viertel, sagten sogar, "(fast) täglich" mit derartigen Problemen zu kämpfen.

...