Theoretisch ist jeder Mensch gleich wichtig. Tatsächlich bewerten wir unterschiedlich, wie der Streit um die Opfer in Nahost drastisch zeigt.

Werden israelische und palästinensische Todesopfer in Europa emotional teils unterschiedlich gewichtet? Ja, meinen Experten.

Zählt jedes Menschenleben gleich viel? Die Antwort auf diese Frage ist nachzulesen in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Dort heißt es in Artikel 1: "Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind ...