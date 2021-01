Ist es ethisch, Hochbetagte zu impfen?

Für sehr alte und gebrechliche Menschen kann eine normale Impfreaktion wie Fieber bereits verhängnisvoll sein. Norwegen empfiehlt daher, den individuellen Nutzen einer Impfung abzuwägen. Die Entscheidung ist schwierig. Thomas Frühwald, Mediziner und Mitglied der Österreichischen Bioethikkommission, gibt Auskunft.

In Norwegen sind 23 Menschen kurz nach einer Impfung gegen Covid-19 gestorben. Laut den Behörden waren die Verstorbenen ältere Bewohner von Pflegeeinrichtungen. Die Senioren litten an schweren Vorerkrankungen. Ein ursächlicher Zusammenhang zur Impfung ist nach Untersuchungen bis jetzt nicht bestätigt worden. Pro Woche würden etwa 400 Menschen in Pflegeeinrichtungen in Norwegen sterben, hieß es.

Norwegen empfiehlt die Impfung weiterhin für ältere Menschen. Doch bei sehr gebrechlichen Menschen solle der individuelle Nutzen einer Impfung gegen mögliche Nachteile abgewogen werden. ...