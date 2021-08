Klaus Mertes: Ein katholischer Skandal-Aufdecker wird ausgezeichnet

Der Jesuit Klaus Mertes hat sich auf die Suche nach Opfern sexuellen Missbrauchs und Fehlern seiner Kirche gemacht.

Wie ist Schuld von sexuellem Missbrauch zu bewältigen? Noch mehr: Was kann die katholische Kirche als Institution zur Linderung der in ihr angesammelten Schuld vieler Amtsträger tun? Der Jesuit Klaus Mertes, selbst Gymnasiallehrer und -direktor, hat 2010 einen erstaunlichen Weg eingeschlagen, für den er am Donnerstagabend in Salzburg ausgezeichnet wurde: Die Salzburger Hochschulwochen verliehen ihm ihren mit 5000 Euro dotierten Theologischen Preis, den die Benediktinerabtei St. Stephan in Augsburg gestiftet hat.

Mit einem offenen Brief habe Klaus Mertes ...