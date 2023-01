Kochen wie in der Steinzeit - was wir von Höhlenmenschen lernen können.

Wohin gehen wir? Wir blicken allzu oft geringschätzig auf vermeintlich einfältige Steinzeitmenschen zurück. Dabei konnten die nicht nur jagen und Feuer machen: Sie haben auch gekocht. Viele moderne Menschen können nicht einmal mehr das.

Als wir in der Kochschule von Roland Essl in Fuschl ankommen, ist der unangenehmste Teil der Arbeit schon erledigt: Vor uns liegt Fleisch. Schönes Fleisch. Gutes Fleisch. "Rehfilet", präzisiert unser Küchenmeister Essl. Obwohl: Er hat das schmutzige Handwerk des Tötens auch jemand anders überlassen. Einem Jäger. Der kann das. Dafür kann der Waidmann kaum kochen. Wie man heute zu Fleisch kommt, das fasste der Starkoch Anthony Bourdain einmal so zusammen: "Wenn ich Fleisch will, dann mache ich einen Anruf . . . ...