Lass dich streicheln, Burger! Warum wir Tiere abschmusen - und sie schlachten und essen

Wir lieben und wir essen euch. Warum streicheln wir Hunde und Katzen, während wir Kühe und die noch viel intelligenteren Schweine essen?

Die Fahrt zur Oma war anders als sonst. Papa wirkte irgendwie abwesend am Steuer seines alten Audi. Vor der Abfahrt räumte er noch eine Tasche mit Werkzeugen in den Kofferraum. Da waren ein schwerer Hammer mit einem kurzen Stiel und ein scharfes großes Messer drin. 48 Jahre ist das heute her. Ich war vier Jahre alt und freute mich wie immer auf den Besuch bei der Oma, die einen kleinen Bauernhof hatte. An diesem Tag war fast die ganze Großfamilie ...