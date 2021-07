Für nahezu jeden Beruf gibt es mittlerweile ein Studium - und gleich mehrere Studienabschlüsse. Zu Recht?

Es gibt die Ausbildung zur Pflegeassistenz. Ebenso wie jene zur Pflegefachassistenz - und zum Pfleger mit Fachhochschulabschluss. Dazu hat man die Möglichkeit, den Master in Pflegewissenschaft zu machen. Und das Doktoratsstudium für "Nursing and Allied Health Sciences" draufzulegen.

Immer stärker werden klassische Berufsbilder an die Hochschulen getragen. Zudem kann man an Uni und FH mittlerweile nahezu alles studieren. Etwa Nachhaltiges Rasenmanagement. Oder Promenadologie, also Spaziergangswissenschaft.

Droht unserer Gesellschaft eine Überakademisierung? Wer es sich leicht machen will, ...