Vortrag im SN-Saal: Was gilt es bei Hörgeräten zu beachten - und wie überzeugt man Betroffene?

Hörstörungen sind ein Problem, das sich durch alle Altersklassen zieht: Im Zuge der Reihe "Meine Gesundheit" referieren Primar Gerd Rasp und der Audiologe Stefan Tschani am Donnerstag, 13. April, ab 19 Uhr live aus dem SN-Saal.

1,6 bis 1,75 Millionen Menschen in Österreich sind schwerhörig. Rund 220.000 Menschen über 65 leiden an höhergradigem Hörverlust, der mit einem Hörgerät nicht mehr ausgeglichen werden kann. Sehr viele Betroffene nehmen aber keine Hilfe in Anspruch, was zu Isolation, Depressionen und Demenz führen kann, sagen Hals-Nasen-Ohren-Fachärzte.

Im Zuge der Reihe "Meine Gesundheit" referieren der Salzburger HNO-Primar Gerd Rasp und SALK-Audiologe Stefan Tschani am Donnerstag, 13. April, ab 19 Uhr im SN-Saal zum Thema: "Hörgeräte: Was gilt es zu beachten - und wie überzeugt man Betroffene?"

Wer vor Ort dabei sein will, kann sich auf sn.at/reservierung anmelden; die Teilnahme ist kostenlos. Parallel wird der Abend auf sn.at/live übertragen.