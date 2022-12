Mária Telkes: Die Pionierin der Sonnenenergie

Die ungarische Forscherin Mária Telkes wird am Montag durch ein eigenes Google Doodle geehrt. Sie gilt als die Pionierin der Sonnenenergie.

SN/google Das am Montag veröffentlichte Google Doodle von Mária Telkes mit ihren Erfindungen.

Das Google Doodle am Montag ehrt die Forscherin Mária Telkes.

Gemeinsam mit der Architektin Eleanor Raymond entwickelte sie bereits 1948 das "Dover Sun House", eines der ersten Häuser, die mit Solarenergie beheizt werden konnten.

SN/ap Das „Dover Sun House“: eines der ersten Häuser, die mit Solarenergie beheizt werden konnten.

Telkes bekam für ihre Pionierarbeit mit Solarenergie sogar den Beinamen "Sonnenkönigin". Die in Ungarn geborenen Wissenschafterin interessierte sich schon früh für Sonnenenergie, machte ihren Doktor in physikalischer Chemie an der Universität Budapest und wanderte 1925 in die Vereinigten Staaten aus.

SN/creative commons/wikipedia „Sonnenkönigin“ Mária Telkes.

Sie erhielt 1937 die US-amerikanische Staatsbürgerschaft und machte am MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, Karriere.

Maria Telkes was one of the first scientists to research practical ways to use #solarenergy. We wouldn’t have got this far without her! #IWD pic.twitter.com/Lo0PX9noRZ — European Sustainable Energy Week (@euenergyweek) March 8, 2017

Dort forschte und arbeitete sie an thermoelektrischen Geräten, die mit Sonnenlicht betrieben wurden. Sie wurde später dem U. S. Office of Scientific Research and Development zugewiesen und machte dort eine bahnbrechende Erfindung: den Solar-Destillierer. Die Maschine funktionierte mit Sonnenlicht und konnte Meerwasser entsalzen und so trinkbar machen. Das Gerät war vor allem im Krieg für das Überleben von Soldaten wichtig. Es gehörte deshalb zur medizinischen Notfallausrüstung.

1952 bekam Telkes für ihre Forschung eine Auszeichnung

Mária Telkes erhielt 1952 den ersten Achievement Award, der jemals von der Society of Women Engineers vergeben wurde. 1977 wurde sie mit dem Charles Greeley Abbot Award geehrt. Die Forscherin verstarb 1995, kurz vor ihrem 95. Geburtstag.