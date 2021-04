Jeder vierte Österreicher leidet an einer Migräne. Häufig wird die Erkrankung als Kopfschmerz abgetan, die Auswirkungen auf die Lebensqualität sind aber beträchtlich. Was kann man gegen Migräne tun? Helfen Antikörper gegen Migräne? Im Zuge der Reihe "Meine Gesundheit" referiert Dr. Eugen Trinka live aus dem SN-Saal. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 4. Mai, um 19 Uhr statt.

SN/peterschreiber.media - stock.adobe.com Migräne wird häufig nicht diagnostiziert. Jeder vierte Österreicher ist davon betroffen.