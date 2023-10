"Meine Gesundheit": Was man gegen grauen Star und Netzhautprobleme tun kann

Wieso muss der graue Star so oft operiert werden wie keine andere Krankheit? Wie kann man dieser Erkrankung vorbeugen? Und welche Rolle spielen Probleme der Netzhaut, sobald es um Augenerkrankungen geht? Im Zuge der Reihe "Meine Gesundheit" referieren der Vorstand der Uniklinik für Augenheilkunde in Salzburg, Herbert Reitsamer, und sein Erster Oberarzt Stefan Egger am Dienstag, 3. Oktober, ab 19 Uhr im SN-Saal. Verfolgen Sie die Veranstaltung hier im Livestream.