Nur Pausenbrot war gestern: Was Experten zur gesunden Jause raten

Was gibt man seinem Schul- oder Kindergartenkind zur Jause mit? Möglichst abwechslungsreich und gesund soll sie sein, aber gegessen werden soll die Jause ja auch. Das raten Expertinnen.

Eine Jausenbox voll mit lätscherten Pommes vom Fast-Food-Riesen vom Vortag. Den Pädagoginnen im Kindergarten Bergheim graust es heute noch beim Gedanken an die schlimmste Kinderjause, die ihnen in ihrer langjährigen Tätigkeit untergekommen ist.

"Aber das ist schon ewig her. Auch ein Stück merklich verbrannte Pizza war einmal dabei oder eine steinharte Semmel. Das waren die totalen Ausreißer. Wir sind eigentlich meist schwer begeistert davon, was die Eltern ihren Kindern als Jause in den Kindergarten mitgeben", sagt Franziska Grömer. ...