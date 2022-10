Oberösterreich: Wie eine Drohne Bauern hilft, Geld zu sparen

Besuch bei einem Projekt zu innovativer Landwirtschaft in Leonding - mit künstlicher Intelligenz und Drohnen. Diese können sogar helfen, Diebe zu überführen.

"Ssssssss. Ssssss." Über dem Nussböckgut ist das typisch-surrende Geräusch einer Drohne zu hören. Tatsächlich: Am Rande des Weingartens gleich hinter dem Vierkanthof in Leonding, Oberösterreich, hebt das erste Fluggerät ab. Dann fliegt es in etwa 30 Metern automatisiert auf und ab: Pro Flug in eine Richtung fotografiert das einen Quadratmeter große Hightech-Gerät mit vier Rotoren je eine Reihe an Weinstöcken. Felix Müller, Projektleiter der Linzer Firma Dronetech Austria, steht derweilen vor drei Bildschirmen, die neben dem Weingarten aufgebaut sind. Dort ...