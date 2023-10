Österreich will Forschertalente aus den USA zurückholen

In Los Angeles wurden österreichische Jungwissenschafter ausgezeichnet, die in den USA ihren Weg gemacht haben. Ziel ist auch, ihnen so eine Karriere in Österreich schmackhaft zu machen.

BILD: SN/STEFAN VEIGL Sie wurden in Los Angeles ausgezeichnet: Marlies Meisel, Ines Sturmlechner, Kevin Schwarzwald (v. r.). BILD: SN/STEFAN VEIGL Marlies Meisel (4. v. l.) erhielt ihren Preis von Bildungsminister Martin Polaschek (3. v. l.). Gratuliert haben (v. l.) FWF-Präsident Christoph Gattringer, Sektionschefin Barbara Weitgruber sowie Alexandra Lieben und Dietrich Haubenberger (beide: ASciNA). BILD: SN/STEFAN VEIGL Kevin Schwarzwald (4. v. l.) erhielt seinen Preis von Bildungsminister Martin Polaschek (3. v. l.). Gratuliert haben (v. l.) FWF-Präsident Christoph Gattringer, Sektionschefin Barbara Weitgruber sowie Alexandra Lieben und Dietrich Haubenberger (beide: ASciNA). BILD: SN/STEFAN VEIGL Ines Sturmlechner(4. v. l.) erhielt ihren Preis von Bildungsminister Martin Polaschek (3. v. l.). Gratuliert haben (v. l.) FWF-Präsident Christoph Gattringer, Sektionschefin Barbara Weitgruber sowie Alexandra Lieben und Dietrich Haubenberger (beide: ASciNA). BILD: SN/STEFAN VEIGL Minister Polaschek hat gemeinsam mit Generalkonsul Michael Postl (li.) und Österreichs Botschafterin Petra Schneebauer den Dirigenten James Conlon mit dem Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet.