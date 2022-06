Quiz: Sind Sie ein Online-Nerd?

Im folgenden SN-Quiz können Sie es herausfinden. Kommen Sie auf das richtige Lösungswort?

Ja, es stimmt. Wenn das Folgende für Sie interessant ist, dann sind Sie wahrscheinlich: alt. Das macht aber nichts, das kann jedem passieren. Nachfolgend also einige Fragen aus der Zeit der Ursuppe der PCs, Handys und vor allem des Internets. Wenn Sie das richtige Lösungswort bis zum Ende des Monats an quiz@sn.at schicken, können Sie eine Auswahl an Überraschungspreisen gewinnen.





1.) Wie hieß ein Vorgängernetz des

heutigen Internets?

C Arpanet

D Sherpanet

N Klingonet

R iNet



2.) Was bedeutet eigentlich http?

A High-level Text Transportation Path

O Hypertext Transfer Protocol

M Hover Transmission Typography

R Heavy Topographic Tubercel Pry



3.) Wie hieß der Mann, der 1989 die Idee zum World Wide Web präsentierte?

B Angus Young

C Larry Page

N Joseph Conrad

M Tim Berners-Lee



4.) Bereits lange vor Google gab es Suchmaschinen. Welche ist die älteste?

P Archie

L Bing

X Altavista

Z Adobe

5.) Es war ein 9. Jänner, als Steve Jobs das legendäre erste iPhone vorstellte. Aber welchen Jahres?

F 2001

T 2004

U 2007

W 2009

6.) SMS können wir schon seit Anfang der 90er-Jahre verschicken. Wir mussten uns daran gewöhnen, alles Nötige in wie vielen Zeichen unterzubringen?

E 92

P 102

T 160

U 256



7.) Wer in den 90ern richtig cool sein wollte, der hatte auf seinem Schreibtisch einen Rechner mit Designer-Gehäuse. Wie hieß der weltberühmte Schöpfer der fast biologisch aussehenden Tower und Desktops?

O Rudolf Horn

P Philipp Makedonia

E Luigi Colani

R Hans J. Wegner

8.) Wie viele Bytes hat ein Kilobyte?

A 256

C 1000

R 1024

T 1,44 Millionen



9.) Heute werden Nachrichten meist am Handy konsumiert. Welche dieser Verbindungen war die zuerst eingesetzte?

A LTE

E 5G

K HSDPA

F GSM



10.) Das meistverkaufte Mobiltelefon aller Zeiten? Tipp: Es ist schon ein Zeiterl her.

A iPhone 3S

E Samsung S3

R Nokia 1110

T Nokia 6230



11.) Piiiieepsdüdeldüdeldüüü! Können Sie sich noch an die Übertragungsrate des klassischen Modems erinnern?

A 52k

E 56k

K 256k

T 4k



12.) Im Jahr 2025 dürfte jeden Tag folgende Anzahl von E-Mails auf der Erde verschickt werden:

L 150 Millionen

E 1,4 Milliarden

K 18 Milliarden

A 375 Milliarden



13.) Heute zocken die Kids routinemäßig im Internet. Das erste Computerspiel für zwei menschliche Spieler datiert aber schon aus 1958. Wie hieß es?

A Eisen Hower

K Tennis for Two

H Cuban Missile Crisis

T ATARI 2600



14.) Wie lautet der frühere Name der Homepage der "Salzburger Nachrichten"?

A sn.com

E salzburgernachrichten.com

S salzburg.com

T salzburg.tv