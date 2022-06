So war die Welt 1997!

Das Modem als virtueller Herzschrittmacher. Handys waren tonnenschwer, das Internet steckte in den Kinderschuhen. Online-Communitys waren angesagt. Und eines Abends, das Modem hatte gerade aufgehört zu krächzen, passierte etwas Ungeheuerliches.

Dddfffffzzzzz-chhhh-iiii-zong-dong-dong-chhhhh-zzzzzz. Nichts ließ darauf schließen, was das für ein Abend würde. Rein gar nichts. Das Modem sang sein übliches Klagelied, als wollte es mir sagen: Ich mach das nicht mehr mit. Dieses ewige Einwählen und Warten auf eine Verbindung, es tut beizeiten so weh, dass ich die Leitung trennen muss, dann sind wieder alle stinksauer, nein, ich mach das nicht mehr mit. Oder so ähnlich. Ffffffzzzz-chhhhh-iiii-zong-dong-dong-chhhhh-iiiii-zzzzzz! Ein Schmerzensschrei, im Grunde. Doch diesmal klappte alles. Vielleicht, weil schon Abend war. Also ...