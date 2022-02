Sporttipps vom Mediziner: "Bewegung ist das beste Antidepressivum"

Ein Experte gibt Ratschläge, welcher Sport für wen der richtige ist - und was gegen Kreuzweh und Übergewicht hilft.

Dass Sport und Bewegung gesund sind, ist unumstritten. So hat etwa eine Studie des Karlsruher Instituts für Sportwissenschaft gezeigt, dass sie ein Jungbrunnen sind. Studienautor Klaus Bös: "Der 50-jährige Aktive ist so fit wie der 40-jährige Inaktive." Eine Studie aus Liverpool belegt indessen, dass auch Haustiere gute Animateure sein können: Die britischen Wissenschafter haben 2019 herausgefunden, dass es Hundebesitzer mit vier Mal höherer Wahrscheinlichkeit schaffen, das von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlene Pensum von 150 Minuten körperlicher Aktivität pro Woche zu ...