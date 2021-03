Stoppen oder Weiterimpfen?"Niemand macht sich die Entscheidungen leicht"

Weiterimpfen mit AstraZeneca oder aussetzen? Die politisch Verantwortlichen können nur zwischen zwei schwierigen Wegen wählen. Die SN haben mit Vertreterinnen der Bioethikkommission über diese Frage gesprochen.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) wird voraussichtlich am Donnerstagnachmittag eine Entscheidung zu dem Impfstoff von AstraZeneca bekannt geben. Wissenschafter aus allen Mitgliedsstaaten sollen jeden einzelnen Fall untersuchen, in dem der Verdacht einer Nebenwirkung (nicht Impfreaktion) in Hinblick auf Thrombosen besteht.

Evaluiert werden alle Vakzine, nicht nur jener des schwedisch-britischen Unternehmens. Kontrolliert werden zudem die Produktionsbedingungen.

Christiane Druml, Inhaberin des UNESCO-Lehrstuhls für Bioethik an der Medizinischen Universität Wien und Vorsitzende der österreichischen Bioethikkommission, sieht das Dilemma der europäischen Staaten, die sich derzeit für einen von zwei möglichen Wegen entschieden haben: "Man kann warten und riskieren, dass dort, wo nicht geimpft wird, Menschen schwer an Covid-19 erkranken - und möglicherweise daran sterben. Und man kann weiterhin impfen und muss hoffen, dass es die richtige Entscheidung war."

Entscheidungen dieser Art würden sich die Verantwortlichen nicht leichtmachen, denn die Impfungen seien der Weg, um in eine Normalität zurückkehren zu können. "Ich finde es allerdings eine unglaubliche Geschichte, dass diejenigen, die das Impfen mit diesem Impfstoff aussetzen, in der Mehrzahl sind. Es muss ja nicht so sein, das die Mehrheit immer recht hat. Die Alleingänge einzelner Länder, die sich jeweils auf Daten anderer Länder berufen, haben eine unglückliche Situation geschaffen", stellt Christiane Druml fest. Sie sei aber überzeugt davon, dass die Experten der EMA zuverlässig feststellen könnten, ob es ein Risiko für den Einzelnen gebe, der sich impfen lasse. "Es geht darum, das Vertrauen wiederherzustellen", sagt sie.

Maria Kletecka-Pulker ist Geschäftsführerin am Institut für Ethik und Recht in der Medizin an der Universität Wien und Vorstandsmitglied bei der Österreichischen Plattform Patientensicherheit. Sie ist als Juristin Mitglied der Bioethikkommission. "Es ist eine prekäre Lage", sagt sie, denn "das Impfen sollte eigentlich viel rascher gehen, um den Menschen ihre Grundrechte wieder zurückgeben und die belastenden Lockdowns beenden zu können. Ich hoffe, dass sich viele prominente Vorbilder impfen lassen, wenn die EMA zu einer positiven Entscheidung kommt."

Emer Cooke, Direktorin der Europäischen Arzneimittel-Agentur, bekräftige am Dienstag erneut, dass die EMA die Lage sehr ernst nehme.