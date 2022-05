Snackification: Alles, was Sie über den Foodtrend wissen müssen

Fixe Essenszeiten im Kreise der Familie - das war einmal. Heute werden gesunde Minimahlzeiten und Snacks verspeist.

Frühstück, Mittag- und Abendessen zu fixen Zeiten und das zusammen mit der Familie - so war es lang gang und gäbe in der traditionellen österreichischen Esskultur. Laut einer aktuellen SN-Onlineumfrage finden 59 Prozent der Teilnehmenden mindestens eine gemeinsame Mahlzeit am Tag mit der Familie nach wie vor wichtig.

Experten beobachten aber, dass sich die starren Formen mittlerweile aufgelöst haben. Das gemeinsame Essen wird seltener und die Nahrungsaufnahme individueller: "Das Essen außer Haus hat zugenommen. Die Familienmitglieder kommen nicht ...