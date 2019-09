Voll motiviert ist halb bestanden

Wer im Studium Erfolg haben will, wird um das Lernen nicht herum kommen. Doch sich zum Lernen zu motivieren fällt vielen schwer. Da kommen ein paar Tipps zur Steigerung der Lernmotivation gerade recht.

Eine Studentin sitzt am Schreibtisch. Sie hat sich fest vorgenommen, jetzt mal vernünftig und konzentriert zu lernen. Doch stattdessen fängt sie an, die Wohnung aufzuräumen, Essen zu machen oder plötzlich mal wieder Sport zu treiben. Grund dafür könnte eine zu geringe Lernmotivation sein. Doch was genau ist mit Lernmotivation gemeint? Gertraud Meusburger von der psychologischen Studierendenberatung Salzburg beschreibt Lernmotivation als "komplexes Zusammenwirken von emotionalen und kognitiven Prozessen, die das Interesse und die Bereitschaft, neues Wissen zu erwerben, positiv steuern". Somit steckt hinter dem Begriff deutlich mehr als nur die "Motivation zum Lernen". Vor allem Faktoren wie ein positives Selbstwertgefühl, der angemessene Umgang mit negativen Gefühlen und eine hohe Anstrengungsbereitschaft seien förderlich, um die eigene Motivation aufrechtzuerhalten.

Dass eine zu geringe Motivation zum Lernen ein weitverbreitetes Problem bei Studierenden darstellt, sagt auch Meusburger: "Ein Drittel der Studierenden, die in unsere Beratungsstelle kommen, haben Probleme im Lern- und Leistungsbereich."

Aber wie kann man diesem Problem entgegenwirken und seine Lernmotivation nachhaltig steigern? Die schlechte Nachricht zuerst: Laut der Expertin gibt es keinen einfachen Trick, der anhaltend die eigene Motivation steigert. Man müsse sich schon intensiver mit Lösungsstrategien befassen. Man treffe wie ein Projektleiter die Entscheidung, ob man mit der Ausführung einer notwendigen Aufgabe beginnt und übernehme die Verantwortung für das gute Gelingen. Auch Belohnungen und Erfolge seien wichtig für die Lernmotivation, denn sie stärken den Selbstwert und die Erfahrung der Selbstwirksamkeit, was eine wichtige Antriebskraft für ein verbindliches und langfristig konsequentes Arbeitsverhalten darstelle.

Und die Expertin hat noch einige konkrete Tipps, wie Studierende ihre Lernmotivation steigern können: Zuerst einmal sollten förderliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, die vor allem einen störungsfreien Arbeitsplatz und regelmäßige Arbeitszeiten beinhalten sollten. Selbstredend sollten Störquellen wie Lärm, das Handy, Internet und Fernsehen eliminiert werden. "Die Fähigkeit sich gute Arbeitsbedingungen zu schaffen und Ziele einzuhalten stärkt das Selbstwirksamkeitserleben und dadurch auch die Lernmotivation", rät die Expertin.

Zudem empfehle es sich, die eigenen Lernziele und Arbeitsschritte so konkret wie möglich zu formulieren. Dadurch lasse sich die Arbeitskapazität realistisch abschätzen und man könne eine vernünftige Zeit- und Lernstoffeinteilung für die jeweilige Prüfung oder schriftliche Arbeit vornehmen. Auch ein Generalplan für das gesamte Semester, in den man anstehende Arbeiten verteilt, könne hilfreich sein. Über einen längeren Zeitraum lassen sich Ausdauer und Konzentration mit regelmäßigen Pausen, körperlicher Aktivität und Entspannungsübungen stärken. Auch das Lernen mit anderen kann für die Lernmotivation förderlich sein, denn die gemeinsame Arbeit an Zielen und der regelmäßige Austausch unterstütze die eigene Motivation zum Lernen und so auch die Lerneffizienz. Außerdem offenbare sich dabei die Erkenntnis, dass man mit seinen Motivationstiefs nicht allein ist.

Und weil die Kommilitonen öfters ebenso Probleme mit der Motivation haben, können auch sie nützliche Tipps geben, wie man sich zum Lernen motivieren kann. Spricht man mit verschiedenen Studierenden, wird wenig überraschend der Zeitdruck vor der Klausur als besondere Motivation genannt. Es ist zwar kein direkter Trick, doch erhöht er schlagartig die Motivation zum Lernen. Andere motivieren sich mit Belohnungen, etwa mit einer Runde Netflix nach dem Lernen. Manche Studierende denken größer und motivieren sich mit dem Gedanken an das Ziel und was ihnen das Studium für später bringt. Doch auch nahende tolle Veranstaltungen, Ereignisse oder Vorhaben schaffen mehr Motivation beim Lernen.

Dieser Beitrag wurde von Studenten der Universität Salzburg im Rahmen einer Lehrredaktion in Kooperation mit den "Salzburger Nachrichten" erstellt.

