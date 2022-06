War das Internet ein Urknall für die Menschheit? Oder wird seine Bedeutung heute überschätzt?

Wie die digitale "Revolution" unser Leben verändert. Oder eben nicht. Wo bleiben der Pflegeroboter und das papierlose Büro? Und macht das Internet unsere Demokratie kaputt? Welche Chancen und Gefahren noch auf uns zukommen.

Was steht morgen in der Zeitung?

In Zukunft könnte diese Frage nicht mehr beim gemeinsamen Treffen am Redaktionstisch geklärt werden. Auch nicht über die seit Corona sehr beliebten Videokonferenzen. Nein, künftig könnten alle Journalistinnen und Journalisten den ganzen Tag zu Hause arbeiten und dennoch in einer virtuellen Redaktion präsent sein.

Möglich wäre das jetzt schon, zum Beispiel über Gather.Town, ein Tool für virtuelle Besprechungen. Da geht jeder und jede als Pixel-Art-Avatar durch die Redaktion, man kann ...