Warum verbreitet sich das Coronavirus so schnell?

Seit Oktober explodieren die Coronazahlen. Welche Gründe es dafür gibt und ob Mutationen von SARS-CoV-2 eine Rolle spielen.

Im Oktober kam die Wende. War die Infektionslage im Sommer noch relativ stabil, so seien die Daten seit dem 20. Oktober explodiert, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober in einer Pressekonferenz am Montag. Warum ist das so?

"Es dürften vor allem epidemiologische Faktoren sein, die diesen Anstieg bedingen", sagt Virologin Judith Aberle von der MedUni Wien. Menschen halten sich wieder vermehrt in Innenräumen auf. "In der Heizperiode werden die Tröpfchen durch die trockene Luft kleiner." Tröpfchen schrumpfen und schweben länger ...