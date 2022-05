Was man über Affenpocken wissen sollte

Aus Afrika hat sich die Krankheit rasant über den Globus verbreitet. Woran man eine Infektion merkt - und wie man sich davor schützt.

Seit Monatsbeginn sind in Europa und Nordamerika über 100 Fälle von Affenpocken aufgetreten. Hier die wichtigsten Fakten im Überblick.

Warum dieser Name?

Die Affenpocken sind eine Infektionskrankheit, die durch Viren von Tieren auf den Menschen übertragen wird - also eine sogenannte Zoonose. Erstmals wurde die daraus resultierende Krankheit 1958 bei Affen festgestellt, daher der Name. 1970 wurden Affenpocken in der heutigen Demokratischen Republik Kongo erstmals beim Menschen festgestellt. 2003 wurden die ersten Fälle außerhalb Afrikas in ...