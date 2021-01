Was man über die Coronavarianten wissen sollte und warum sie sich jetzt häufen

Verdachtsfälle der britischen Coronavariante in Österreich sind bestätigt, in Brasilien beobachten Forscher weitere Mutationen des Virus. Warum sich neue Varianten gerade jetzt häufen.

Während Österreich im Lockdown verharrt, tut sich beim Coronavirus so einiges. Mutationen aus Großbritannien, Südafrika und seit Kurzem auch aus Brasilien beschäftigen Forscher aus aller Welt. Sequenzierungen lieferten nun auch für Österreich den Nachweis: Bei 46 von 53 untersuchten Proben von Verdachtsfällen in Tirol, Wien und Salzburg bestätigte sich die britische SARS-CoV-2-Variante. Was weiß man aber gesichert über diese britische Variante und wie unterscheiden sich die kursierenden Varianten?

Eine Mutation ist zunächst einmal eine Veränderung in der Erbgutsequenz ...