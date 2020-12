Was passiert am Ende einer Quarantäne?

Was zu tun ist, wenn nach den zehn Tagen noch Symptome da sind.

Nach einer Reise gilt künftig und bis zum 7. Jänner: Zehn Tage Quarantänepflicht. Aber nicht nur in diesem Fall. Nach einem positiven PCR-Test musste man sich schon seit einigen Monaten für zehn Tage in Quarantäne begeben. Was aber tun, wenn diese zehn Tage vorüber sind und man noch minimale Symptome hat, zum Beispiel ein leichtes Hüsteln? "Mindestens 48 Stunden sollte man symptomfrei sein", heißt es dazu aus dem Gesundheitsministerium. Es sollte kein Fieber bestehen und man sollte frei von "respiratorischen Symptomen sein", so das Ministerium. Der Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns sei jedoch nicht ausschlaggebend, das könne bei manchen Personen "über die infektiöse Phase hinaus bestehen". Der deutsche Virologe Christian Drosten hatte vor Kurzem dazu aufgerufen, schon mit einem Kratzen im Hals oder einer laufenden Nase soziale Situationen zu meiden. "Auch wenn der Hausarzt keinen Anlass für einen Test sieht", sagte er.